Verdachten voortvluchtig na overvallen op coffeeshops in Amsterdam

In Amsterdam hebben zondagavond overvallen plaatsgevonden op twee coffeeshops. Dat gebeurde bij coffeeshop Happy Days aan de Amsteldijk en anderhalf uur later bij coffeeshop ’t Keteltje aan de Marnixstraat. In beide gevallen zijn nog geen verdachten aangehouden.

(Beeld: Michel van Bergen / Mizzle Media)

Coffeeshop Happy Days aan de Amsteldijk was rond 21.15 doelwit van een overval. De politie meldt dat terwijl de ene overvaller een medewerker bedreigt met een vuurwapen, de ander een greep doet uit de kassa. Vervolgens gaat het duo ervandoor met onbekende buit. Getuigen zien dat ze de Amsteldijk op rennen en vervolgens de Berlagebrug over in de richting van het Amstelstation.

Signalement

Agenten hebben in de omgeving van de coffeeshop gezocht naar de overvallers, maar niemand aangetroffen. De verdachten droegen tijdens de overval allebei donkere kleding en een bivakmuts. Ze worden rond de 18 jaar oud geschat, de ene overvaller is zo’n 1.70 meter lang en de andere tussen de 1.80 en 1.85 meter.

De recherche is op zoek naar getuigen van de overval en de vluchtende verdachten.

Tweede overval

Een tweede overval op een coffeeshop in Amsterdam vond anderhalf uur later plaats. Rond 22.45 was coffeeshop ’t Keteltje aan de Marnixstraat het doelwit. Of hier ook een vuurwapen is gebruikt, is nog onduidelijk.

Eerder doelwit

Na de overval sloegen één of twee verdachten op de vlucht. Agenten hebben in de omgeving naar de verdachte(n) gezocht waarbij ook mensen staande zijn gehouden. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Of er buit is gemaakt en er een mogelijk verband is tussen de overval op de andere coffeeshop met dezelfde verdachten, is nog onduidelijk.

Op 7 februari 2012 en op 27 mei 2023 was coffeeshop ’t Keteltje ook het doelwit van een overval.