‘Verdachten zaak Peter R. de Vries verplicht bij uitspraak aanwezig’ | Uitspraak op 12 juni

Connect on Linked in

De uitspraak in de zaak van de moord op Peter R. de Vries zal op 12 juni zijn. De rechtbank in Amsterdam heeft dat woensdag tijdens een zitting bekendgemaakt. De verdachten worden verplicht om bij de uitspraak aanwezig te zijn.

door Joost van der Wegen

Post

Dat meldt Peter Schouten, de voormalige vriend van de doodgeschoten misdaadverslaggever, en zijn collega als ex-advocaat van kroongetuige Nabil B., in een post op Twitter. Schouten: ‘De voorzitter meldt dat de verdachten in de zaak bij de uitspraak aanwezig moeten zijn. Er wordt dus een bevel medebrenging afgegeven.’

Rol

Tijdens de uitspraak van het vonnis in de zaak Marengo gisteren, werd de vraag gesteld waarom Ridouan Taghi niet was verplicht bij de uitspraak aanwezig te zijn. In die zaak was De Vries de vertrouwenspersoon van de kroongetuige, en in die rol lid van het advocatenteam met Schouten als raadsman.

De uitspraak in de zaak van de moord op De Vries zal op 12 juni om 11 uur plaatsvinden.