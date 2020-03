Vergeet de gedetineerden niet … (COLUMN)

Als je nu door de rechtbank wandelt, hoor je jezelf. Iedere voetstap echoot ineens de gangen door. Geen zittingen meer die door de bode worden uitgeroepen, geen advocaten en officieren die met hun dossiers naar de zittingszalen snellen, de publieke tribunes zijn stil en verlaten.

Door Jillis Roelse

Vrijwel alle bodes zijn naar huis gestuurd. De griffie medewerkers werken al zoveel mogelijk thuis. De deuren van de rechtspraak zijn voorlopig gesloten. De behandeling van rechtszaken ligt stil tot in ieder geval 6 april as. De pers is weg, de koffie corners voor bezoekers zijn gesloten. Het is een ongekende situatie in de Nederlandse rechtsstaat.

Alleen de “urgente zaken” gaan door. Bijvoorbeeld de zaken waarin mensen in voorlopige hechtenis zitten. Of bij nieuwe arrestaties in grote of ernstige zaken, de voorgeleidingen aan de onderzoeksrechters. Maar ook hier wordt zoveel mogelijk zonder “fysieke” zitting gewerkt. Men schakelt over op video en Skype-verbindingen. Of er wordt schriftelijk gewerkt. De officier van justitie dient het standpunt van het OM schriftelijk bij de rechtbank in, de advocaat reageert hierop schriftelijk. Hierna neemt de rechtbank een beslissing, ook zoveel mogelijk schriftelijk. Hoewel er dus geen kip meer op de rechtbanken is te bekennen, wordt achter de schermen nog aardig hard doorgewerkt.

Het Corona virus raakt iedere gedetineerde wél snoeihard. Ook als je niet ziek bent, ben je dubbel gevangen. Er is een dikke streep gezet door de wekelijkse familie bezoeken. Men zit in de kern 23 uur op cel. Met een beetje geluk mag je wat meer naar huis bellen, maar in veel Huizen van Bewaring levert dat bellen veel extra stress op. Zoveel ruimte om te bellen is er niet, iedereen wil dat al. Het luchten is ineens een gezondheidsrisico: veel mensen bij elkaar op de kleine luchtplaats, mag niet meer. Deze dubbele afzondering hakt er bij veel gedetineerden echt enorm in.

Wat echter niet stopt, is hun recht op post. Juist nu in deze onzekere tijden is het krijgen van een extra brief of kaartje belangrijk & waardevol. Het helpt gedetineerden deze moeilijke weken beter doorkomen. Let dus een beetje op elkaar en extra op gedetineerden. Stuur die brief of kaart!

mr. Jillis Roelse is strafrechtadvocaat in Amsterdam