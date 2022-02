‘Vergismoord-doelwit Alex R. zelf ook crimineel’

Connect on Linked in

Zakenman Alex R. uit Alblasserdam, beoogd doelwit van een vergis-ontvoering in Cruqius, zou zelf ook een crimineel verleden hebben. Dat schrijft het Algemeen Dagblad donderdag.

Actief

Uit onderzoek van de site Ad.nl blijkt dat Alex R. al langer actief is in het criminele milieu. Zo is hij in de jaren ’90 al eens ontvoerd na een conflict.

Nog niet zo heel lang geleden zat hij in een Duitse cel, nadat hij werd gepakt met het smokkelen van een kleine hoeveelheid softdrugs, zo schrijft de website.

Verkeerd

Alex R. wordt al sinds augustus stelselmatig geïntimideerd door een groep criminelen die het op hem gemunt zouden hebben. Bij een ontvoering in Noord-Holland hadden de daders éigenlijk de 59-jarige zakenman moeten hebben, maar ze pakten de verkeerde.

Alex R. en zijn naasten ontvingen kort daarna dreigbrieven en er werden explosieven geplaatst bij woningen. Eén daarvan ging ook daadwerkelijk af.

Beschoten

Een huis werd beschoten. En verschillende bedrijfspanden gelinkt aan hem zijn in brand gestoken. Het openbaar ministerie koppelde Alex R. en de vergis-ontvoering al snel aan een lading onderschepte cocaïne in de haven van Antwerpen op 28 juli vorig jaar. Het zou gaan om 1899 kilo drugs.

Gestolen

Bronnen in het criminele milieu stellen nu tegenover Ad.nl dat de reden dat criminelen het op Alex R. voorzien hebben niet ligt in het onderscheppen van de partij drugs in Antwerpen. ‘Hij heeft het gestolen. Dat is de reden waarom dit geweld zo hevig is en niet stopt.’

Niet betrokken

Mark Nillesen is de advocaat van Alex R.. Hij stelt in een reactie op de site dat zijn cliënt geen betrokkenheid heeft gehad bij een partij cocaïne. ‘Hij heeft niets gestolen; niets “geript”, zoals ook wel rond gaat. Dat laatste is trouwens überhaupt moeilijk voorstelbaar wanneer wordt bedacht dat de autoriteiten de partij in beslag hebben genomen.’

‘Het klopt wel dat cliënt aangifte heeft gedaan tegen voor hem onbekende aanslagplegers, net zoals de man van Cruquius aangifte heeft gedaan van zijn ontvoering. Cliënt heeft niet gezegd dat de verkeerde is ontvoerd en dat hij het eigenlijke doelwit zou moeten zijn; de politie heeft hem dat evenmin zo verteld. Het staat vast dat de aanslagplegers verkeerd geïnformeerd zijn.’