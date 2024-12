Vergismoord? | Nederlander doodgeschoten aan Costa del Sol

02.00 De schietpartij vond plaats in de nacht van 8 december in Fuengirola, een plaatsje tussen Torremolinos en Marbella, waar veel Nederlanders wonen. Rond 02.00 belden getuige de politie. Het slachtoffer was meerdere keren geraakt, onder meer in het hoofd. De Zwollenaar overleed ter plaatse.

Familieleden van de man zijn naar Málaga gevlogen om hem te identificeren. Spaanse media maakten aanvankelijk melding van een 30-jarig slachtoffer.

Vergissing

Nabestaanden zeggen tegen De Stentor zich niet voor te kunnen stellen dat het een gerichte liquidatie geweest, hoewel de omstandigheden dat wel doen vermoeden. Er is een vuurwapen gevonden, dat waarschijnlijk het moordwapen is geweest, Spaanse media schrijven over een machinepistool. Er is niemand aangehouden.

Het slachtoffer is student en werkte aan de Costa del Sol omdat hij een tussenjaar had genomen. Daarom denkt de familie aan een vergissing.