Verkeerd gestapelde dozen met drugs leiden tot arrestatie

De politie Limburg heeft dinsdagochtend zes personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de handel in synthetische drugs. De aanhoudingen vonden plaats in Limburg, Rotterdam en Den Haag. De zaak kwam aan het rollen door een blunder, in de zomer van 2021.

Xtc-pillen

In juli 2021 ontdekte de politie op een parkeerplaats in Maasbree dat er op een vrachtwagen dozen met drugs tussen levensmiddelen waren geladen. De dozen wie niet goed gestapeld en waren tijdens de rit omgevallen. De politie stelde vast dat er een partij xtc-pillen en amfetamine in de dozen zat: bij elkaar zo’n 240 kilo.

De lading was afkomstig uit een loods van een bedrijf in Oostrum. De straatwaarde schat de politie tussen de 10 en 15 miljoen euro.

Stroomversnelling

Het onderzoek kwam de afgelopen maanden in een stroomversnelling en dinsdagochtendzijn zes mannen gearresteerd: een 29-jarige verdachte uit Venlo, drie verdachten van 21, 27 en 31 jaar oud uit Vlaardingen, een 39-jarige man uit Rijswijk en een 49 jaar oude man uit Waddinxveen.

Alle verdachten worden in de loop van de dag overgebracht naar politiebureaus van de eenheid Limburg en worden daarna verhoord. Aanstaande vrijdag worden ze voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Districtsrecherche Noord- en Midden-Limburg.