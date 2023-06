Verkeerscontrole leidt tot harddrugs, vuurwapen en munitie in Hilversum

Connect on Linked in

De politie heeft maandag een 29-jarige man uit Hilversum aangehouden voor drugshandel, vuurwapenbezit en witwassen. Tijdens de doorzoeking van de woning van de verdachte vond de politie een vuurwapen, een grote hoeveelheid munitie en zes kilo harddrugs.

Verkeerscontrole

De 29-jarige verdachte werd in de week voor zijn aanhouding gecontroleerd tijdens een verkeerscontrole, waarbij zakjes met verschillende soorten drugs bij de auto werden aangetroffen. De politie besloot daarop verder onderzoek te doen.

Parkeergarage

Nader onderzoek leidde maandag tot de doorzoeking van de woning van de verdachte, aan de Dopheidelaan in Hilversum. Bij de inval in het pand werd contant geld en een luxe horloge gevonden. Dit werd in beslag genomen. In de bijbehorende parkeergarage werd in voertuigen vervolgens een vuurwapen, een grote hoeveelheid munitie en circa zes kilo harddrugs aangetroffen (foto onder).

Welke harddrugs en hoeveel contant geld in beslag is genomen, meldt de politie vrijdag niet.