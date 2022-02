Verkoper van pgp-telefoons aangehouden om witwassen

Connect on Linked in

In Utrecht is de eigenaar van een telefoonwinkel op de Amsterdamsestraatweg aangehouden op verdenking van witwassen. De politie nam in de zaak “Total Call” een grote hoeveelheid geld en diverse computers en andere gegevensdragers in beslag. De verdachte is een 55-jarige inwoner van De Meern. In de winkel konden pgp-telefoons worden aangeschaft.

Criminelen

De verkoop van pgp-telefoons was de politie uit ‘onderzoek’ gebleken. De politie zegt niet uit wat voor onderzoek. De politie zegt ervan uit te gaan dat mensen die met versleutelde telefoons berichten uitwisselen criminelen zijn. Politie en Openbaar Ministerie concludeerden dat er sprake was van ‘verweving van de bovenwereld en de onderwereld’. De politie startte daarop onder leiding van het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek. Hieruit ontstond een verdenking van witwassen.

Bestuurlijke maatregelen

De man is dinsdag in zijn winkel aan de Amsterdamsestraatweg aangehouden. Aansluitend vond een doorzoeking van het bedrijfspand en een woning in De Meern plaats. Daarbij werd 77.000 euro aangetroffen en werd computerapparatuur in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog door. De verdachte is ingesloten en inmiddels in verzekering gesteld.

Volgens de politie is het mogelijk dat naar aanleiding van de aanhouding en de doorzoekingen de gemeente Utrecht bestuurlijke maatregelen gaat nemen, bijvoorbeeld het sluiten van de zaak.