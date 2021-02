Verkrachter Amsterdamse vrouw na 27 jaar alsnog veroordeeld

Connect on Linked in

Een Britse zedendelinquent is door de Amsterdamse rechtbank na 27 jaar alsnog veroordeeld tot 4 jaar cel, na de verkrachting van een vrouw in een Amsterdams park in 1993.

Opgepakt

De 50-jarige Britse man is deze week door Amsterdamse rechters tot 4 jaar cel veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw in het Amsterdamse Erasmuspark, in 1993. De zaak werd opgepakt door het cold case-team van de Amsterdamse politie, wat in september 2019 leidde tot een match in de Britse DNA-databank.

Praatje

De man bleek een Britse zedendelinquent te zijn, met al 40 veroordelingen op zijn naam. Hij had op 18 november 1993 in het Erasmuspark een praatje aangeknoopt met de vrouw, die op dat moment haar hond aan het uitlaten was. Haar hoofd werd tegen een muur geslagen, waarna de man haar in het gras aanrandde. Ze moest daarop tot honderd tellen, gedwongen door het dreigement dat de man haar anders zou vermoorden. Daarna ontfermde een andere man zich over haar, die later ook als getuige optrad.

Litteken

De Britse man is veroordeeld op basis van het DNA-spoor uit zijn sperma, dat bij de vrouw werd aangetroffen, en sporen daarvan op haar spijkerbroek. Daarnaast bleek de man ook een litteken onder zijn neus te hebben, wat de vrouw had omschreven in haar signalement aan de politie. De politie vroeg de verdachte hiervoor zijn snor af te scheren.

Tevreden

Tegen Dean B. werd een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd, waarna hij aan Nederland werd overgedragen. Het slachtoffer is volgens de politie tevreden met het vonnis tegen de man, en ze is blij dat de politie in dit soort ernstige zaken door blijft zoeken. De verkrachting had blijvende invloed op de vrouw. ‘Haar leven was na de gewelddadige verkrachting niet meer hetzelfde’, aldus de politie in een bericht.

De veroordeling vond plaats op basis van de aanklacht van verkrachting, doodslag was niet opgenomen in het verzoek om uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de rechtszaak probeerde justitie dit nog te vergeefs onderdeel van de telastelegging te laten zijn.