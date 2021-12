Vermeend lid motorbende verdacht van organiseren ‘hood fights’

Print This Post

De politie heeft woensdag een man aangehouden, voor het bezit van vuurwapens en drugs. Ook organiseerde hij illegale vechtpartijen en was hij verbonden aan een criminele motorbende.

Foto: voorbeeld van een ‘hood fight’, een illegaal buurt-straatgevecht in Helmond.

Wapens

De 32-jarige man werd aangehouden op een adres in Vlijmen. Op dat adres, en in zijn eigen woning in Den Bosch, vonden doorzoekingen plaats. Daarbij trof de politie, wapens, een koffer met munitie en drugs aan.

Hoodfights

De verdachte staat er om bekend zogenaamde ‘hood fights’, illegale (buurt)vechtpartijen, te organiseren via social media. Ook denkt justitie dat de verdachte is gelieerd aan de verboden motorclub No Surrender MC.

Boete

De burgemeesters van Den Bosch en de gemeente Heusden leggen de verdachte een zogenaamde last onder dwangsom op. Als de verdachte nog een keer een ‘hood fight’ organiseert, moet hij een boete betalen van 10.000 euro.

Trend

Hood fights leken de laatste twee jaar een trend te worden in Nederland. De gevechten vinden vooral plaats in de buurten van de deelnemers en worden doorgaans live gestreamt, voor tienduizenden volgers. Ze lijken onder meer het gevolg van de corona-periode, waarin jongeren zich vervelen.

Niet altijd is er medische ondersteuning aanwezig bij de gevechten, terwijl er wel rake klappen en trappen vallen. De politie ziet de straatgevechten als openlijke geweldpleging, wat als bedreigend kan worden ervaren voor buurtbewoners.