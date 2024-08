Vermeende Colombiaanse drugsbaron “Sodapuppy” uitgeleverd aan Nederland

Connect on Linked in

Colombia heeft op verzoek van Nederland de 44-jarige Colombiaanse drugsverdachte Jean-Paul H. B., alias “Sodapuppy” uitgeleverd. Het vliegtuig met daarin de verdachte landde vrijdagochtend, onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee, in Nederland.

Spilfiguur

Het Openbaar Ministerie ziet Jean-Paul H. B. als een sleutelfiguur in de internationale drugshandel. Ook wordt hij verdacht van witwassen. De Colombiaan is op 18 juli 2023 op Nederlands verzoek gearresteerd in Tulua, Colombia. De autoriteiten in vier landen hebben samengewerkt om hem te pakken te krijgen.

De man wordt ervan verdacht dat hij een belangrijke rol speelde in een groot internationaal drugs- en witwasnetwerk.

2,5 ton crystal meth

Het OM ziet hem als de contactpersoon tussen Nederland en Zuid-Amerika. De Colombiaan wordt door het OM in verband gebracht met de inbeslagname van 2,5 ton crystal meth in 2019 in Rotterdam. De megavangst werd gedaan bij een inval op bedrijventerrein Schiebroek in Rotterdam. De voorraad zat achter een dubbele muur in een verborgen ruimte, het is de grootste vangst ooit in Europa.

Mexicaanse drugskartels

De arrestatie van Jean-Paul H. B. was voor de internationale opsporingsdiensten een topprioriteit, omdat hij wordt gezien als een sleutelfiguur voor de operaties van Mexicaanse kartels in Nederland en Europa. De Colombiaan zou cocaïne- en methamfetamineproductie in Nederland hebben gecoördineerd in dienst van Mexicaanse drugskartels. Hij wordt ook in verband gebracht met de invoer van grote hoeveelheden cocaïne en met verschillende drugslabs in Nederland.

Jean-Paul H. B. wordt komende maandag in Zwolle voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zal beslissen of zijn voorarrest wordt verlengd.