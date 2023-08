Vermeende opdrachtgever overval casino mag rechtszaak in vrijheid afwachten

Connect on Linked in

De voorlopige hechtenis van de vermeende opdrachtgever van een overval op een casino in Bergen eerder dit jaar, is dinsdag door de rechtbank geschorst. Hij mag de behandeling van zijn zaak in vrijheid afwachten. In de zaak worden nog getuigen gehoord.

door Joost van der Wegen

Bedreigd

Samed G. (21) wordt er door justitie van verdacht de opdrachtgever te zijn geweest van een gewapende overval op het Flash-casino in het Noord-Hollandse Bergen, op 3 januari van dit jaar. Daarbij werden een casino-medewerker en twee klanten bedreigd door de verdachten, die een vuurwapen en een groot mes bij zich droegen. De medewerker werd gedwongen de kluis te openen. De twee maakten in totaal 35.000 euro buit, maar werden meteen na de overval gepakt.

Gepakt

De twee 19-jarige uitvoerders van de overval kregen begin juli beiden tweeënhalf jaar cel opgelegd. Zij konden direct na de overval worden aangehouden, omdat de medewerker van het casino de noodknop wist in te drukken. Daarop kon de politie live meekijken met de gebeurtenissen binnen. Na buiten waarschuwingsschoten te hebben gelost, konden agenten de twee inrekenen.

Hun gevangenisstraf viel veel lager uit dan de eis van vier jaar. Dat was vanwege hun jonge leeftijd. Een van de verdachten had geen strafblad, en besloot openheid van zaken te geven aan justitie.

Vrije voeten

Twee andere verdachten in de zaak moeten nog voorkomen. Zij waren volgens justitie de chauffeur en de opdrachtgever van de overval.

Die laatste is vandaag op vrije voeten gekomen. Het verzoek van Samed G.’s advocaat om opheffing van zijn gevangenschap werd afgewezen. Zijn voorlopige hechtenis werd wel geschorst. Dit betekent dat hij nog wel wordt vervolgd, maar dat hij niet meer gevangen blijft.

Deze Amsterdammer zou volgens justitie degene zijn geweest die de overvallers heeft geronseld en de overval heeft laten uitvoeren. Zijn advocaat Willem van Vliet is blij met de schorsing voor zijn cliënt: ‘Ik vind het terecht dat hij de behandeling van zijn zaak in vrijheid mag afwachten, want het bewijs tegen hem is te mager.’

Dat bewijs lijkt te bestaan uit belastende verklaringen van de medeverdachte, gesprekken met een medeverdachte vanuit de gevangenis, en een video van het wapen dat vermoedelijk is gebruikt in zijn telefoon. In deze zaak wil de advocaat van G. nog medeverdachten horen.

Al eerder werden twee Flash-casino’s overvallen.