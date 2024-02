Vermeende ripdeal: drie Nederlanders opgepakt voor gewelddadige gijzeling Bulgaar in Deurne (B)

Connect on Linked in

De Antwerpse politie heeft zondagavond drie Nederlanders van 38, 38 en 43 jaar aangehouden voor een gewelddadige gijzeling van een gewonde 56-jarige Bulgaar in een loods in Deurne, een stadsdistrict van Antwerpen. Ook de Bulgaar is aangehouden op verdenking van het runnen van een wietplantage. De Nederlanders wilden vermoedelijk een ripdeal plegen op de Bulgaar.

Hulpgeroep

De Antwerpse politie kwam zondagavond af op hulpgeroep vanuit een pand aan de Van Loenoutstraat in Deurne. Agenten hoorde een man om hulp roepen vanachter een gesloten garagepoort. Daarop viel de politie het pand binnen. In de loods waren vier mannen aanwezig: een 56-jarige Bulgaar die gewond was aan zijn hoofd en die rond zijn armen en voeten tiewraps had, en drie Nederlanders van 38, 38 en 43 jaar. De Bulgaar werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Wietlucht

Omdat er in de loods een sterke wietgeur te ruiken was, doorzochten agenten het pand. Na een doorzoeking werd achteraan een luik gevonden die toegang gaf tot een kelderruimte. Daar stonden negen hangmanden met wiet en verschillende bouwdrogers. In totaal gaat het volgens de politie om 64,81 kilo wiet.

Uit voorlopig onderzoek lijkt het volgens de Antwerpse politie erop dat de Bulgaarse man betrokken is bij het runnen van een wietplantage en dat hij door de Nederlanders is overvallen.

Aanhoudingen

Het parket heeft beslist om de vier mannen voor te leiden. De Nederlanders voor deelname aan een criminele organisatie, wederrechtelijke vrijheidsberoving en zwaar geweld, de Bulgaar voor het telen van drugs in vereniging. De onderzoeksrechter heeft beslist na de voorleidingen beslist om de mannen aan te houden.

De lokale recherche voert het onderzoek rond de plantage, de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen de gijzeling en het geweld.