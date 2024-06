‘Vermenging online- en drugscriminaliteit bij jongeren’

Connect on Linked in

Jongeren die in online criminaliteit zitten beschikken vaak over vuurwapens. In onderzoeken van de politie naar cybercriminaliteit worden steeds vaker ook wapen gevonden. Dat staat in een nieuw rapport dat politie en het Openbaar Ministerie naar buiten hebben gebracht, aldus de NOS.

Bewapenen

Dat geldt ook als de verdachten nog minderjarig zijn. Het gaat niet alleen om vuurwapens maar ook om explosieven. Er is sprake van grotere vermenging van beide vormen van criminaliteit.

Het Openbaar Ministerie denkt dat jongeren die in de drugshandel werken en met een wapen rondlopen daarnaast ook in de cybercriminaliteit gaan. Bijvoorbeeld belscripts voor fraude of phishing.

Aan de andere kant is er ook een trend dat cybercriminelen zich bewapenen.

Betrouwbare cijfers zijn er hierover nog niet.

Deskundigheid

Via Internet slagen sommige jonge criminelen erin om heel snel in contact komen met wereldwijde en zeer lucratieve cybercriminaliteit.

Binnen politie en Openbaar Ministerie zijn nog vele medewerkers niet gewend aan cybercriminaliteit of missen deskundigheid. Daarom worden diefstallen soms eerder opgepakt dan cybercriminaliteit.