Vermiste Tijn (25) uit Alkmaar dood aangetroffen, politie gaat uit van misdrijf

Tijn was sinds 14 september als vermist opgegeven. Op 16 oktober zijn twee mannen van 32 en 38 jaar uit Alkmaar aangehouden. Zij worden inmiddels verdacht van moord dan wel doodslag en van het wegmaken van het lichaam van Tijn. Zij zitten sinds hun aanhouding vast.

Voorlopige hechtenis

De raadkamer van de rechtbank beoordeelt woensdag 29 oktober de verlenging van hun voorlopige hechtenis. Het strafrechtelijk onderzoek gaat intussen verder. Vanwege het lopend onderzoek is de politie op dit moment terughoudend met meer informatie. Waar Tijn is aangetroffen, zegt de politie niet.

Fiets

De 25-jarige Tijn werd sinds 12 september vermist en werd twee dagen later als vermist opgegeven. Hij fietste van Heerhugowaard naar zijn huis in Alkmaar, waar hij nooit aankwam.

Op donderdag 11 september was nog te zien hoe hij geld opnam. Zijn fiets werd teruggevonden in het park Rekerhout, in het noorden van Alkmaar. Vanaf dat moment was zijn bankpas niet meer gebruikt.