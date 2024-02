Vermoedelijk drugslab boven wasstraat in Den Haag aangetroffen

Connect on Linked in

De politie heeft zaterdagmiddag in een opengebroken garagebox aan de Laan van Waalhaven in Den Haag grondstoffen aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor de productie van synthetische drugs. Er is nog niemand aangehouden, meldt de politie maandag in een persbericht.

Wasstraat

Enkele media melden dat de grondstoffen zijn gevonden in een bedrijfspand boven een wasstraat aan de Laan van Waalhaven. De brandweer kwam om metingen te verrichten. Hiervoor kwam onder meer een Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS), de Forensische Opsporing (FO) en de Landelijk Faciliteiten Ontmantelen (LFO) ter plaatse om (sporen)onderzoek te doen.

Vreemde figuren

Ondernemers op het industrieterrein zeggen dat er op de eerste etage van het pand vaker vreemde figuren gespot zijn en dat er in de bedrijfsunits vreemde spullen worden opgeslagen.

De politie is een onderzoek gestart en zegt op zoek te zijn naar mensen die mogelijk iets hebben gezien in of rondom het pand aan de Laan van Waalhaven de afgelopen periode. Er is nog niemand aangehouden.

Wat voor soort drugs er met de grondstoffen geproduceerd konden worden, is nog onduidelijk.