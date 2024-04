Vermoedelijk meerdere doden bij incident met drugslab in Vlaanderen

Connect on Linked in

In een drugslaboratorium in België zouden drie doden zijn gevallen, in de Vlaamse plaats Lille. Een vierde persoon verkeert in levensgevaar. Dit meldt de Gazet van Antwerpen. De politie kan de feiten nog niet bevestigen.

Doden

Volgens een betrouwbare bron die de krant opvoert zijn er drie doden gevallen, en werd een vierde slachtoffer nog gereanimeerd. Het drugslab werd aangetroffen boven een pizzeria en een drankenhandel net buiten de dorpskern van het plaatsje Poederlee, vlakbij het Belgische Lille (niet de Franse stad, CS).

De hulpdiensten kwamen ter plaatse. De Gazet van Antwerpen meldt dat de brandweer intussen alweer de locatie heeft verlaten. Het pand is afgesloten met hekken.

Ongeluk

Niet duidelijk valt uit het bericht in de krant op te maken wat er is gebeurd in het drugslaboratorium, maar doorgaans gaat het bij fatale ongelukken om een ontplofte ketel, of giftige chemicaliën.

Vorig jaar werd er nog een cannabisplantage aangetroffen boven een voormalige kebabzaak in het centrum van het bij Antwerpen gelegen Lille.