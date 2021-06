‘Vermoorde kunsthandelaar werd ernstig bedreigd om drugstransport’

Connect on Linked in

De kunsthandelaar uit Laren die vorig jaar door Cees “Incasso Cees” J. (foto) werd geliquideerd werd kort voor zijn dood ernstig bedreigd na een mislukt drugstransport. Dat schrijft de Gelderlander naar aanleiding van een rechtszaak waarin het Openbaar Ministerie twee verdachten voor die bedreiging vervolgt.

Oplichter

De vermeende bedreiging staat los van de moord op B.. Die werd in november 2020 dood gevonden in zijn auto in Arnhem. Volgens de politie was de dader Cees J.. Deze J. schoot ook in Amersfoort een man dood en daarna zichzelf. De Gelderlander reconstrueerde dat J. wraak had genomen op mensen met wie hij ruzie had. Maar de concrete aanleiding waarom kunsthandelaar B. slachtoffer werd is niet helemaal opgehelderd.

Kunsthandelaar B. had volgens getuigen ook een reputatie als oplichter.

Afpersen

In een proces bij de rechtbank in Zwolle duikt zijn naam op in de zaak tegen verdachten Coert H. (54) uit Sprang-Capelle en Antonie van H. (38) uit Gameren. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij drugstransporten – amfetamine en cocaïne – naar het buitenland. Ook zouden zij in de zomer van 2020 Herman B. uit Laren ernstig hebben bedreigd. B. heeft daarvan niet lang voor zijn dood aangifte gedaan.

Justitie denkt dat de twee verdachten hebben geprobeerd B. af te persen voor een half miljoen euro omdat ze B. verantwoordelijk hielden voor een verdwenen drugstransport.

De weduwe van de kunsthandelaar heeft verklaringen afgelegd over bedreigende en gewelddadige bezoekjes van de verdachten. Maar de advocaten van de twee zeggen dat de verklaringen van B. en zijn partner niet met elkaar in overeenstemming zijn.

De drugszaak kwam aan het rollen door pgp-berichten die werden verstuurd met EncroChat, die de politie in handen kreeg.