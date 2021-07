Vermoorde man Capelle eerder mishandeld door broers

Connect on Linked in

De 37-jarige man die afgelopen vrijdag werd neergeschoten in Capelle aan den IJssel, blijkt eerder te zijn mishandeld door zijn criminele broers.

Beeld: de hond van de in Capelle neergeschoten 37-jarige man blijft achter, terwijl zijn baasje wordt gereanimeerd. Foto Jeffrey Jacobs

Neergeschoten

De man die vrijdag tijdens het uitlaten van zijn hond werd neergeschoten en later aan zijn verwondingen overleed, is de 37-jarige Wisam. Hij is een bekende dj in de Irakese gemeenschap in Nederland.

Het incident kreeg ook aandacht, omdat de hond van Wisam zijn baasje bleef beschermen, toen de hulpdiensten arriveerden. Op hetzelfde moment trof de politie een paar straten verder in Capelle een uitgebrande rode Renault Clio aan. Getuigen hadden een rode auto zien wegrijden van de plaats van de schietpartij.

Ruzie

De neergeschoten Wisam woonde in de flat van zijn moeder en werd eerder mishandeld door zijn 34-jarige tweelingbroers, in mei 2016. Toen had een van de broers al een locatie- en contactverbod gekregen voor Wisam, na een hoogoplopende ruzie binnen de familie.

De twee broers zijn allebei eerder veroordeeld tot gevangenisstraffen voor geweldincidenten, waaronder het slaan en schoppen van Wisam. De krant schrijft dat bronnen aangeven dat het conflict met drugscriminaliteit te maken zou hebben. De politie houdt ‘alle scenario’s open’.