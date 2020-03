Vermoorde man in auto A’dam-Rijnkanaal is Bas Vijzelaar (UPDATE)

Connect on Linked in

De politie heeft zaterdagavond in een auto in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen een stoffelijk overschot gevonden. Het gaat volgens bronnen om Bas Vijzelaar (33) uit Zandvoort. De man is vermoord. Getuigen hoorden op de plaats delict schoten.

Sinds zaterdagochtend deed de politie al onderzoek op de plek aan de Kanaaldijk Oost vlakbij Breukelen. Daarbij werden onder meer duikers van de dienst speciale interventies ingezet. Aan het begin van de avond werd duidelijk dat er een auto met een lichaam was gevonden in het kanaal.

De politie wil nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer behalve dat hij uit Zandvoort komt. Bas Vijzelaar was sinds zaterdag als vermist opgegeven. De politie zegt in actie te zijn gekomen na een tip. Door de zoekactie en het onderzoek is de Kanaaldijk Oost rondom het incident afgezet. Het verkeer wordt omgeleid. Het motief voor het misdrijf is nog onbekend.