Vernieuwing in onderzoek naar vingerafdrukken

Connect on Linked in

Onderzoekers van hogeschool Saxion in Enschede en Deventer hebben een methode ontwikkeld waarmee ze kunnen bepalen hoe oud een vingerafdruk is. Dat is een grote vernieuwing in een al heel oude politiemethode, zo schrijft TC/Tubantia.

Vetten en eiwitten

De vraag wanneer een vingerafdruk op een voorwerp of een plaats delict is terechtgekomen kan een grote rol spelen in het bewijs voor een misdrijf. Tot nu toe kon dat niet. Met de nieuwe technologie kan de politie dat binnenkort wel.

Vingers laten bij contact naast een afdruk ook bepaalde stoffen achter, die daarna langzaam afbreken, zoals vetten en eiwitten. De nieuwe methode richt zich op die stoffen.

Quantum dots

Er wordt gebruik gemaakt van een geavanceerde techniek die al bestaat: de analyse van zogeheten quantum dots. Dat zijn nanodeeltjes die zich aan bepaalde stoffen hechten en licht geven. Aan de hand van de hoeveelheid en het type licht is met de methode te bepalen hoe oud de stoffen zijn. En dus wanneer de vingerafdruk is gemaakt.

Door zulke nanodeeltjes toe te voegen aan het poeder dat de politie gebruikt om vingerafdrukken op te sporen wordt het waarschijnlijk zelfs mogelijk om direct op een plaats delict al kunnen zien hoe oud een vingerafdruk is. Rechercheurs kunnen dat zelfs mogelijk doen met een app op hun mobiel. Die zendt de vingerafdruk ook direct door naar een landelijke databank.