Veroordeelde Belgische drugscrimineel in Spanje opgepakt

Connect on Linked in

De Spaanse politie heeft een in België veroordeelde drugscrimineel onlangs opgepakt en vastgezet. Hij was ook de uitbater van een bekend restaurant in Antwerpen.

Opgesloten

Mohamed B. (43) uit het Belgische Wilrijk zit opgesloten in een Spaanse gevangenis. Dat bevestigt het parket van Antwerpen donderdag aan de Gazet van Antwerpen.

De man werd in 2021 in die stad veroordeeld om zijn organiserende rol in een criminele organisatie. Die groep verzamelde via corrupte medewerkers van rederijen pincodes van containers.

Beroep

De organisatie, waar ook drugscrimineel Omar G. deel van uitmaakte, zou op die manier in 2017 en 2018 grote partijen cocaïne hebben ingevoerd.

Mohamed B. kreeg in mei 2021 zes jaar cel en 40.000 euro boete. Hij tekende beroep aan tegen dat vonnis. Die zaak zal in maart 2023 door het Belgische Hof van beroep worden behandeld, aldus de Gazet.

Brasserie

Op het moment dat hij werd veroordeeld, was B. nog de kroegbaas van de bekende brasserie Dikke Mee in Antwerpen. Na het vonnis sloot een speciaal team dat drugsclans in België aanpakt de deuren van de kroeg, in verband met een financieel onderzoek naar de zaak. De eigenaar van het pand is op zoek naar een nieuwe uitbater.