Veroordeelde Chileense ex-burgemeester duikt onder in Nederland

De voormalige burgemeester van de Chileense stad Antofagasta is in Nederland ondergedoken na te zijn vrijgelaten uit uitleveringsdetentie. De vrouw is in Chili veroordeeld tot vijf jaar cel voor onder meer belastingfraude. Karen Rojo werd na een Chileens arrestatiebevel deze zomer in Nederland gearresteerd, in afwachting van de uitleveringsprocedure.

Verblijfplaats

Maar na zes weken kwam ze op vrije voeten omdat die zaak nog niet rond was.

Chileense media berichtten dat de Nederlandse politie zegt niet op de hoogte te zijn van de verblijfplaats van de vrouw.

Boete

Rojo is op 13 juli gearresteerd nadat ze 112 dagen op de vlucht was geweest voor justitie. Ze pleegde in Chili een grootschalige fraude met staatsobligaties en ontdook belasting. De bedoeling was dat binnen zes tot acht weken een zitting over de uitlevering zou zijn voor de rechtbank in Amsterdam.

Rojo is van mening dat het door de Chileense Hoge Raad bekrachtigde vonnis veel te zwaar is en dat in Europa voor een vergelijkbaar delict met een boete wordt volstaan.