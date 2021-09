Veroordeelde douanier opnieuw aangehouden om corruptie

Connect on Linked in

Donderdag heeft de de Rijksrecherche een voormalig douanier uit Barendrecht – die al veroordeeld was – opnieuw aangehouden voor verhoor, aldus het Openbaar Ministerie in Rotterdam. De 27-jarige man is aangehouden voor het schenden van zijn ambtsgeheim en het plegen van computervredebreuk in de tijd dat hij nog werkzaam was als douanier. Het Openbaar Ministerie stelt dat de man corrupt was en informatie aan drugshandelaren doorgaf over controles van specifieke ladingen in de Rotterdamse haven.



Nieuwe informatie

De man werd in 2020 ook al aangehouden en op 4 maart van dit jaar veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf voor schending van zijn ambtsgeheim, computervredebreuk, witwassen en valsheid in geschrifte. De ontnemingsvordering (afpakken van crimineel verkregen vermogen) in deze zaak loopt nog. In dat onderzoek was ook een telefoon met SKY aangetroffen in zijn woning. Ten tijde van het onderzoek en de uitspraak van de rechtbank was de data op de telefoon nog niet beschikbaar.

Een SKY ECC-telefoon is een extra beveiligde smartphone met een beveiligde chat-app. Alle communicatie is versleuteld en verloopt via beveiligde servers.

Met behulp van nieuwe informatie afkomstig uit onderschepte berichten van de SKY telefoon is er een nieuwe verdenking ontstaan dat de ex-douanier meerdere malen gegevens doorgaf aan criminelen.

Nieuw onderzoek

De Rijksrecherche is daarom een nieuw strafrechtelijk onderzoek gestart. Uit het onderzoek is gebleken dat er informatie is doorgegeven over controles van specifieke ladingen in Rotterdam, informatie over de importgeschiedenis van bedrijven en informatie over risicoprofielen waardoor er een inschatting kon worden gemaakt over controles in de Rotterdamse haven.

De ex-douanier is na het onderzoek opnieuw aangehouden op basis van schendingen ambtsgeheim waarvoor hij nog niet was veroordeeld. De man mag na verhoor zijn proces in vrijheid afwachten, vindt het OM.