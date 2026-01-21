 Meteen naar de content
21 januari 2026

Veroordeelde Nederlander in Anom-zaak mogelijk naar Nederland

Een 30-jarige Nederlander die in de Verenigde Staten is veroordeeld in de zaak rond de encryptiedienst Anom zal zijn straf waarschijnlijk in Nederland kunnen uitzitten. Dat hebben bronnen rond het onderzoek aan Crimesite bevestigd. Miwand Z. werd in januari 2025 in San Diego, Verenigde Staten, veroordeeld tot 60 maanden gevangenisstraf vanwege zijn betrokkenheid bij een criminele organisatie. Ook twee andere in de Anom-zaak veroordeelde Nederlanders komen mogelijk naar Nederland.

RICO

In 2023 werd Zakhimi vanuit Nederland uitgeleverd aan de VS in verband met een zogeheten RICO-zaak. Dat is een juridische constructie die in de Verenigde Staten is opgezet om georganiseerde misdaad effectiever aan te pakken. RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) wordt vaak gebruikt om in één klap grotere netwerken te veroordelen. Het is te vergelijken met het Nederlandse begrip criminele organisatie.

