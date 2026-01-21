21 januari 2026
Veroordeelde Nederlander in Anom-zaak mogelijk naar Nederland
Een 30-jarige Nederlander die in de Verenigde Staten is veroordeeld in de zaak rond de encryptiedienst Anom zal zijn straf waarschijnlijk in Nederland kunnen uitzitten. Dat hebben bronnen rond het onderzoek aan Crimesite bevestigd. Miwand Z. werd in januari 2025 in San Diego, Verenigde Staten, veroordeeld tot 60 maanden gevangenisstraf vanwege zijn betrokkenheid bij een criminele organisatie. Ook twee andere in de Anom-zaak veroordeelde Nederlanders komen mogelijk naar Nederland.