Veroordeelde Nederlander in Anom-zaak mogelijk naar Nederland

RICO

In 2023 werd Zakhimi vanuit Nederland uitgeleverd aan de VS in verband met een zogeheten RICO-zaak. Dat is een juridische constructie die in de Verenigde Staten is opgezet om georganiseerde misdaad effectiever aan te pakken. RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) wordt vaak gebruikt om in één klap grotere netwerken te veroordelen. Het is te vergelijken met het Nederlandse begrip criminele organisatie.