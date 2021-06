FBI: vijf Nederlanders verdacht van verkopen Anom-toestellen

Connect on Linked in

Onder de 17 mensen die de FBI als beheerders of re-sellers van Anom-telefoons heeft gedagvaard voor de rechtbank in San Diego zijn vijf Nederlanders. Er zijn in dat onderzoek inmiddels acht mensen gearresteerd en 13 mensen als verdachte genoemd. Dat blijkt uit een dagvaarding die dinsdag door de FBI is gepubliceerd (pdf).

Door @Wim van de Pol

De arrestaties volgen op het gezamenlijk politieoptreden van verschillende landen waarbij meer dan 500 arrestaties hebben plaatsgevonden van personen die via het Anom-netwerk criminele plannen zouden hebben beraamd en uitgevoerd. De gebruikers wisten niet dat de berichten op hun toestellen zeker anderhalf jaar lang werden meegelezen door de FBI en de politie van een ander land. Een criminele burgerinfiltrant, die eerder veroordeeld is voor betrokkenheid bij Phantom Secure-telefoons, had de Anom-toestellen in overleg met de FBI ontwikkeld en verkocht.

Turks-Australische man

In de aanklacht tegen de 17 personen staat dat zij criminele organisatie faciliteerden door ze te voorzien van de Anom-telefoons. Ook worden ze verdacht van samenzwering, afpersing, drugshandel en witwassen. Het is niet duidelijk welke personen precies zijn aangehouden. Vast staat wel dat één van de hoofdverdachten, Joseph Hakan Ayik, een Turks-Australische man, in Australië is aangehouden.

Ayik kende volgens de Australische politie de burgerinfiltrant van de FBI, en vertrouwde hem. Vervolgens zette hij anderen ertoe aan de Anom-telefoons te gebruiken. Volgens de aanklacht traden Hakan Ayik, Dominico Catanzariti, een Australisch staatsburger en Maximilian Rivkin, een Zweeds staatsburger, op als beheerders van het An0m-netwerk. Ze regelden nieuwe abonnementen op Anom, en waren in staat accounts te verwijderen en hadden de mogelijkheid om op afstand apparaten te wissen indien dat gewenst was, bijvoorbeeld na een arrestatie.

Nederlanders

De aanklacht vermeldt vijf Nederlanders: Abdelhakim A., Miwand Z., Seyyed Hossein H., Omar M., en Aurangzeb A.. Ook zij zouden als distributeurs, of op een andere manier, voor Anom hebben gewerkt.

Een telefoon kostte volgens de aanklacht tussen de 1.000 en 2.000 US dollar, afhankelijk van het land waar een toestel werd gekocht. Betalingen werden gedaan in Bitcoin en andere cryptocurrencies om de anonimiteit van de gebruikers te beschermen, en werden witgewassen via shell-bedrijven om de opbrengst te verbergen, aldus de FBI.

