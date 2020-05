Veroordeelde Sinaloa-crimineel duikt onder

Connect on Linked in

Een Mexicaanse gangster die in 2013 op Schiphol werd aangehouden en uitgeleverd naar de Verenigde Staten heeft zich daar vorige week aan zijn toezicht onttrokken. José Rodrigo Arechiga Gamboa (ook wel “Chino Ántrax” genoemd) was op 3 maart onder voorwaarden op vrije voeten gesteld.

Probation

Hij moest zich gedurende vijf jaar onder controle stellen van probation officers (vergelijkbaar met de Reclassering) en had beperkte bewegingsvrijheid. Hij mocht zich alleen verder dan 500 meter van zijn huis verwijderen na overleg met de probation office. Toen de ambtenaren woensdag bij hem langs kwamen in zijn huis in San Diego, Californië, voor een geplande afspraak bleek Arechiga Gamboa verdwenen.

De agenten stelden de rechtbank op de hoogte van de verdwijning en na een voorgeschreven wachttijd van 48 uur liet de rechter een arrestatiebevel uitgaan. Chino Antrax had er na zijn veroordeling voor onder meer handel in marihuana en cocaïne 87 maanden in de maximaal beveiligde gevangenis Metropolitan Correctional Center in San Diego opzitten.

Lage straf

Chino Ántrax kreeg een relatief lage straf en ook korting omdat hij mee had gewerkt met de openbare aanklagers, goed gedrag had vertoond, en tijdens een van de hoorzittingen ook spijt had betoond en beweerd voortaan voor het rechte pad te zullen kiezen. Ook betaalde hij een bedrag van een miljoen dollar.

Als hij nu wordt gearresteerd zal hij een flinke extra straf tegemoet kunnen zien.

Arechiga Gamboa behoorde bij het Sinaloa-kartel en had een rol bij drugstransporten en het verordonneren van geweldsdelicten. Hij werkte voor Ismael “El Mayo” Zambada, een van de allang gezochte topmannen van het netwerk van Sinaloa.