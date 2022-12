Veroordeelde zedenzaak te vrij in afwachting hoger beroep: ‘Niet uit te leggen aan de slachtoffers’

Connect on Linked in

Een stichting die opkomst voor de belangen van zedenslachtoffers maak zich zorgen over een zaak met een 73-jarige verdachte in Noord-Holland. Ze vindt dat de rechter hem te veel vrijheid geeft tot zijn zaak in hoger beroep gaat, wat ook nog een tijd zou kunnen duren.

Misbruik

Het gaat om een voor misbruik bij de rechtbank veroordeelde handbaltrainer uit Alkmaar. Hij kreeg in juli drie jaar celstraf opgelegd voor het misbruiken van zes minderjarige meisjes, maar hij is in afwachting van het hoger beroep op vrije voeten gesteld.

Eén van de meisjes vertelt aan NH Nieuws hoe angstig zij is om de man op straat tegen te komen, omdat hij in de buurt woont. ‘Ik zit de hele dag aan de medicatie. Zit thuis. Ik doe eigenlijk niks. Ik dacht dat het voorbij was, maar het kwam allemaal weer naar beneden storten. Voor alle slachtoffers zou hij vast moeten zitten.’

Commentaar

Advocaat Richard Korver is voorzitter van LANGZS (Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers). Hij geeft commentaar op de beslissing dat de man zijn ingestelde hoger beroep in vrijheid mag afwachten: ‘Juridisch is dit te volgen, maar ik vind het wel een achterlijke beslissing dat hij vrij is. Het rijmt niet en is niet uit te leggen aan de slachtoffers.’

De man is na zijn arrestatie begin 2021 vrijgelaten uit zijn voorarrest. Hij bleef wel verdachte en moest zich houden aan regels: géén contact met minderjarigen en de aangeefsters, niet werken als handbaltrainer en hij had een meldplicht. Volgens de rechters in Noord-Holland heeft de man zich goed aan die voorwaarden gehouden. Daarmee achten zij het risico dat hij opnieuw een zedenmisdrijf pleegt ‘ingeperkt’, schrijft NH-Nieuws.

U-turn

In het vonnis staat dat rechtbank de ‘bekennende verdachte’ veroordeelt tot een ‘lange gevangenisstraf’ én een voorwaardelijke celstraf voor ‘ernstige feiten’ bij ‘veel slachtoffers’ met ‘nog steeds een reële kans op herhaling’.

Korver vindt dat grote woorden: ‘En dan daarna zeggen: “de verdachte heeft zich netjes gedragen”. Dat is een U-turn.’

Hij vindt dat de rechters zouden moeten meewegen dat de slachtoffers dicht bij de verdachte wonen. ‘Een locatieverbod zou nog een optie kunnen zijn. Dat hij bijvoorbeeld in een deel van de straat niet meer mag komen.’