Veroordeling en vrijspraak in zaak Limburgse kickbokser

De Limburgse rechtbank heeft in Roermond de Rotterdammer Fahd T. (23) vrijgesproken van medeplegen van doodslag op de kickbokser Aiyoub Haddoumi (22, foto). Die werd in 2017 in Maastricht doodgeschoten tijdens een uit de hand gelopen drugsdeal. Medeverdachte Zekeriya I. (26) is wel veroordeeld: tot 12 jaar cel na een eis van 19 jaar.

Vijf maanden

Tegen Fahd T. was door de officier van justitie tien jaar cel geëist.

Justitie ging ervan uit dat de twee samen even schuldig waren aan het doodschieten. Advocaat Yehudi Moszkowicz had voor zijn client T. vrijspraak geëist omdat die alleen bij het tot stand komen van de cocaïnedeal betrokken was geweest en met de schietpartij en de poging tot diefstal van de cocaïne niets te maken had gehad.

De rechtbank gaat in haar vonnis daarin mee maar veroordeelde T. wel tot vijf maanden voor de drugsdeal die hij had geregeld. Er was afgesproken cocaïne en heroïne te kopen voor 30.000 euro. De twee waren samen in een taxi naar Maastricht gereden.

Als eerste en enige

I. heeft meermalen verklaard twee keer op het slachtoffer te hebben geschoten. De twee verdachten hadden verteld dat het slachtoffer als eerste een pistool zou hebben getrokken en ook zou hebben geschoten. De rechtbank ziet daarvoor geen bewijs. De rechtbank komt op basis van tapgesprekken tussen twee getuigen juist tot de conclusie I. als eerste en enige een wapen trok en schoot. Van zelfverdediging was bij I. geen sprake, aldus de rechtbank.

De officier van justitie ging uit van een gekwalificeerde doodslag, waarbij het doel was het slachtoffer van drugs te beroven. De rechtbank ziet alleen doodslag bewezen. Daarom valt de straf voor I. lager uit dan de eis.

Zie het vonnis van Fahd T. en van Zekeriya I..