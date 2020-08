Rechter stelt verdachte dodelijke rip op vrije voeten (VIDEO)

Connect on Linked in

In het proces over de dodelijke schietpartij waarbij in Maastricht in 2017 kickbokser Aiyoub Haddoumi (22, foto) om he leven kwam is een verdachte door de rechtbank op vrije voeten gesteld. Woensdag werd door de officier van justitie tien jaar cel tegen hem geëist.

800 gram

De schietpartij vond plaats op 16 augustus 2017. Rotterdammer Fahd T. (23) heeft toegegeven dat hij samen met zijn stadgenoot Zekeriya I. (26) cocaïne wilde kopen van een groep mannen uit Maastricht. Er zou 800 gram cocaïne en wat heroïne worden verhandeld voor 30.000 euro. De twee waren in een taxi naar Maastricht gereden.

Tijdens de deal in een woning aan de afgelegen Bosscherweg in Maastricht kwamen er vuurwapens tevoorschijn. Een belangrijke vraag is wie er als eerste zijn wapen trok. Beide partijen verklaren hierover tegengesteld.

Medeplegen

De politie gaat er in ieder geval van uit dat Zekeriya I. Maastrichtenaar Aiyoub Haddoumi door het hoofd het geschoten. I. werd aangehouden bij het plegen van een overval in Rotterdam. Toen zaten T. en de taxichauffeur al vast.

Justitie gaat ervan uit dat ook Fahd T. schuldig was aan medeplegen van de doodslag. Tegen I. is 19 jaar cel geëist.

De advocaat van T., Yehudi Moszkowicz, stelt dat T. alleen het contact voor de deal tot stand heeft gebracht en verder geen betrokkenheid heeft gehad bij de affaire. Daarom had Moszkowicz aan de rechtbank gevraagd om zijn client in ieder geval tot aan de dag van het vonnis, op 2 september, in vrijheid te stellen. De rechtbank heeft aan dat verzoek gevolg gegeven. Fahd T. werd al eerder geschorst uit zijn hechtenis maar later toch weer vastgezet.

