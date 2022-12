Veroordeling rapper: discussie over behandeling vrouwen in hiphopscene (VIDEO)

Connect on Linked in

De Canadese rapper Tory Lanez (30, echte naam Daystar Peterson) is vrijdag door een jury in Los Angeles schuldig bevonden aan het beschieten van een collega-artiest, Megan Thee Stallion. De rapper schoot haar in haar beide voeten na een ruzie over hun romantische verwikkelingen en hun carrière.

Smakelijk roddelverhaal

Lanez is veroordeeld voor aanval met een semiautomatisch pistool, het dragen van een geladen, niet geregistreerd vuurwapen in een voertuig en het lossen van een vuurwapen met grove nalatigheid. Hij kan meer dan 20 jaar gevangenisstraf krijgen.

De zaak kreeg in de Verenigde Staten veel aandacht omdat het een smakelijk roddelverhaal is maar ook omdat er aandacht kwam voor de behandeling van zwarte vrouwen in de hiphop en daarbuiten.

Lanez was vóór de schietpartij geen bekende hiphop-naam. Daarna stegen zijn volgers en likes met grote aantallen omdat hij steun kreeg uit verschillende hoeken van de hiphopwereld, in belangrijke blogs en van rappers als 50 Cent.

Vriendin

De schietpartij vond plaats in de zomer van 2020 in de auto van een vriendin na een feestje bij realityster en schoonheidsmagnaat Kylie Jenner in de Hollywood Hills. De advocaat van Lanez heeft in de rechtbank geopperd Lanez niet de schutter kan zijn geweest.

Megan Thee Stallion (zie video onder) heeft verklaard dat Lanez haar uitschold had bevolen voor hem te ‘dansen’ en vervolgens meerdere keren schoot vanaf de passagiersstoel van de auto. Ze zei ook Lanez zich vervolgens verontschuldigde en haar en de vriendin, Kelsey Harris, elk een miljoen dollar bood om te zwijgen over wat er was gebeurd.

De advocaat van Lanez erkende dat er ruzie was gemaakt over jaloezie en een seksuele relatie maar dat Megan Thee Stallion loog ‘over alles’. De vriendin legde tegenstrijdige verklaringen af.

Vaststaat dat alle betrokkenen een flinke slok op hadden en dat er een heftige ruzie was geweest.

Praten met de politie

In eerste instantie werd Lanez gearresteerd en alleen aangeklaagd voor het verbergen van een vuurwapen in het voertuig.

Megan Thee Stallion was na net incident eerst erg terughoudend en vertelde de politie zelfs dat haar voeten zo bloedden omdat ze op glas was getrapt. Ook wilde ze niet spreken met de politie omdat dit in de hiphopscene niet acceptabel was. Ze betitelde later die scene als een jongensclub waarin vrouwen bang zijn om aangifte te doen van aanranding en seksueel geweld, ook al ‘omdat ze te vaak niet worden geloofd.’

In de dagen en weken na het incident onthulde Megan Thee Stallion online en in een interview met de recherche dat ze was neergeschoten. Ze noemde uiteindelijk Lanez als de schutter.

Megan Thee Stallion was ook bang voor haar rapcarriere. Ze reageerde later in haar track: Shots Fired.