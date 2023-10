Henk komt nooit meer vrij

Connect on Linked in

De Drentse Henk Smid raakte verslaafd aan drank en drugs. Na jaren in de gevangenis te hebben doorgebracht, vermoordt hij twee jonge vrouwen, onder wie Anne de Ruyter de Wildt (foto). Hij krijgt acht jaar cel en tbs.

(Beeld RTVNoord)

‘Wat er in een mensenleven kan gebeuren, daar staan de mensen vaak niet bij stil’, zegt de voorzitter van de rechtbank met enig mededogen tegen Henk Smid. ‘Die leven in de roes van hun eigen geluk.’ De voorzitter laat ook doorschemeren dat hij de ongelukkige jeugd van Hendrik geen smoes vindt voor zijn daden.

Henk Smid heeft zijn wortels in de Veenkoloniën van Drenthe. Hij is in 1971 geboren. Het gezin wordt uitgebreid met nog twee kinderen, maar het huwelijk houdt geen stand. Tot zijn negende jaar lijkt het goed te gaan met Henk. Hij doet het prima op school, hij schaakt graag en hij lijkt weinig last te hebben van de scheiding.

Henk heeft een hechte band met zijn moeder. Maar die wordt zwaar verstoord als zijn vader vanwege een ongeluk op zijn werk weer bij het gezin intrekt. Zowel Henk als zijn moeder worden mikpunt van de agressie van de man, die zich regelmatig klem zuipt.

Henk kan geen kant op en vlucht zelf ook in drank en drugs. Op zijn twaalfde is hij al zwaar verslaafd; vanaf zijn veertiende jaar is hij thuis niet meer welkom. Wat rest is een zwervend en rovend bestaan, waardoor hij jeugd-tbs opgelegd krijgt. De gevangenis wordt zijn tweede thuis.

Zo nu en dan proberen moeder en zoon nog met elkaar in contact te komen, maar uiteindelijk geven ze het op. Het gaat steeds meer mis met Henk.

Vijf dagen voor Koninginnedag 1997 komt hij vrij uit de gevangenis van Maastricht. Dagenlang is hij zwaar onder invloed drank en andere middelen. Dan kruist de Groningse sociologie-studente Anne de Ruyter de Wildt (18) zijn pad. Ze is ‘s nachts per trein uit Amsterdam – waar ze Koninginnedag gevierd heeft – naar Groningen teruggekeerd. De volgende dag, op 1 mei, wordt ze dood langs het spoor aangetroffen. Ze is gewurgd.

Als het onderzoek naar de moord op Anne vastloopt onderneemt haar vader, advocaat Jaap de Ruyter de Wildt, actie. Twee jaar na Annes dood schakelt hij Peter R. de Vries in. Dan komt er schot in de zaak, via een nieuw dna-onderzoek. Er is een match in de dna-databank, die naar Henk leidt.

Ook een tweede cold case zaak wordt hiermee opgelost. Annet van Reen (26) die in 1994 gewurgd in een Utrechts bouwput is gevonden, blijkt zijn eerste slachtoffer te zijn. Henk zit dan al in de gevangenis voor de ontvoering en verkrachting van een 72-jarige vrouw. In 2001 wordt Henk veroordeeld tot acht jaar celstraf en tbs wegens doodslag.

In 2019 werd nog bekend dat de tbs-behandeling bij S. is opgegeven. Hij bleef agressief richting vrouwen. Hij slijt zijn tijd in de inrichting met gamen. Inmiddels is hij in de ‘long stay’-kliniek opgenomen.