Via dak ontsnapte tbs’er zelf weer teruggekeerd bij kliniek

De tbs’er die dinsdag ontsnapte uit een kliniek in Vught, heeft zich vannacht zelf weer gemeld bij de inrichting. De man was ontsnapt via het dak van het gebouw.

Dak

De man was dinsdag rond 15.30 ontsnapt via het dak van de inrichting. De man zat vast op de gesloten Forensisch Psychiatrische Afdeling Coornhert, van de Reinier van Arkelkliniek, waar voornamelijk mensen met een tbs-maatregel zitten.

Het is niet bekend waarvoor de man in de kliniek zat. De burgemeester van Vught uitte wel zijn bezorgdheid over de ontsnapping.

Terugkeer

Na de uitbraak startte het het speciale Fugitive Active Search Team (FAST) van de politie een zoekactie. Maar hij keerde vannacht rond 02.00 zelf weer terug in de kliniek.

Melding

Een woordvoerder van de inrichting meldt dat er geëvalueerd zal worden hoe de ontsnapping kon plaatsvinden. Ook wordt er melding van gemaakt bij de Reclassering en wordt er een gesprek met de man gevoerd.