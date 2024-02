Vier aanhoudingen na gijzeling in Rotterdam

Connect on Linked in

De politie in Rotterdam heeft in de nacht van dinsdag op woensdag vier mannen aangehouden op verdenking van het gijzelen van een man uit Den Haag.

Vastgehouden

De 26-jarige man werd vastgehouden in een woning aan de Hudsonstraat, maar hij wist al snel contact te leggen met een bekende. Die belde meteen de politie, die daarop in actie kwam.

Aanhouding

Bij de woning kon de politie vier verdachten aanhouden. Dit meldt ze in een berich. Het gaat om twee mannen uit Rotterdam van 29 en 18 jaar oud, een 30-jarige man uit Schiedam en een 35-jarige man uit Capelle aan den IJssel.

Gevlucht

Het slachtoffer bleek zelf al uit de woning gevlucht te zijn. Hij werd aangetroffen in de achtertuin van een woning in de buurt. De politie stelt een onderzoek in naar wat er precies is gebeurd, en wat de achtergrond van deze gijzeling is.