Vier arrestaties en invallen in onderzoek naar drugshandel

De politie heeft bij invallen in woningen en een loods in Zoetermeer en Pijnacker op 30 mei onder meer drugs, wapens, contant geld en geldtelmachines aangetroffen. Vier mannen zijn aangehouden, zo heeft de politie vrijdagavond bekendgemaakt. De invallen vonden plaats naar aanleiding van een onderzoek naar drugshandel.

(Foto uit archief)

Bij de invallen in drie woningen en een loods zijn onder meer drugs, een bivakmuts, contant geld, geldtelmachines en wapens gevonden. Hoeveel en wat voor drugs er gevonden is, heeft de politie niet bekendgemaakt. Ook meldt de politie niet hoeveel contant geld en welke wapens er zijn aangetroffen.

Twee mannen uit Zoetermeer zijn aangehouden voor grootschalige handel in drugs. Het gaat om een 33-jarige man die in een woning in Zoetermeer is aangehouden en een 35-jarige man die in een hotelkamer in Nieuwenkerk aan den IJssel is aangehouden.

Woning gesloten

Daarbij bleek één van de woningen niet te zijn opgenomen in het Kadaster en de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. De woning is gesloten en de twee mannen van 51 en 21 jaar die hier aanwezig waren, zijn aangehouden.

Voorarrest verlengd

De vier verdachten zijn vorige week voorgeleid. De raadkamer van de rechtbank heeft besloten hun voorarrest met 90 dagen te verlengen. De politie zegt meer aanhoudingen niet uit te sluiten.