Vier arrestaties in onderzoek Zeeuwse cokesmokkel

In een onderzoek naar smokkel van cocaïne in Zeeland zijn vier mannen uit de gemeenten Middelburg en Vlissingen opgepakt. Dat gebeurde op 29 maart maar de politie heeft dat donderdag pas bekendgemaakt. De verdenking is dat de vier probeerden in de eerste helft van 2020 een smokkellijn van cocaïne op te zetten.

Pgp-berichten

De recherche startte het een onderzoek aan het begin van 2021, op grond van pgp-berichten. De mannen zouden van januari tot juni 2020 hebben gewerkt aan het opzetten van de smokkellijn, onder andere naar de haven in Vlissingen. De formele verdenking is “voorbereidingshandelingen” voor de invoer van drugs.

Haven

Er zijn naast de vier nog twee andere verdachten. Twee andere mannen zijn afgelopen week door de politie verhoord. De officier van justitie zal later over hun eventuele vervolgingen beslissen. Politie en justitie verdenken totaal zes mannen van directe betrokkenheid. Drie van hen waren in die periode werkzaam in de Vlissingse haven. Dit drietal stond in nauw contact met drie andere mannen. De havenarbeiders gaven cruciale informatie door en zouden mogelijk een actieve rol gaan spelen bij de invoer van drugs.

De daadwerkelijke invoer van drugs kon niet worden aangetoond, aldus de politie.

Oost-Souburg

De vier aangehouden verdachten zijn een 31-jarige man uit Oost-Souburg, een 31-jarige man uit Vlissingen en twee 39-jarige mannen uit Middelburg.

Omdat de mannen alleen contact mogen hebben met hun advocaat en er beperkingen gelden heeft de politie de zaak pas deze week naar buiten gebracht. Donderdag zijn de beperkende maatregelen ingetrokken.

Op 1 april stelde de rechter-commissaris het viertal voor 14 dagen in bewaring.

Het rechercheonderzoek houdt verband met Operatie Portunus, waarin meerdere onderzoeken naar de smokkel van cocaïne via de Vlissingse haven samenkomen. Dat werd gestart in 2020.