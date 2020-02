Vier arrestaties na 35 kilo cocaïne tussen mango’s in Rotterdamse haven

Connect on Linked in

De Douane heeft vrijdagmiddag bij een controle in de Rotterdamse haven 35 kilo cocaïne aangetroffen. De drugs zaten verstopt in een koelcontainer geladen met mango’s. De container was afkomstig uit Ecuador. Er zijn vier verdachten gearresteerd.

Uithalers

De lading uit Ecuador was via Peru naar Rotterdam verscheept. Op de terminal waar de drugs werden aangetroffen zijn donderdagnacht twee uithalers aangehouden. Vrijdagmiddag zijn er nog twee uithalers opgepakt. Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.