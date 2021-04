Vier arrestaties na melding vuurwapen in Rotterdam-Zuid

Connect on Linked in

In Rotterdam-Zuid zijn zondagmiddag vier mannen met getrokken wapens aangehouden na een melding van een ruzie met een vuurwapen. Er zijn volgens de politie geen schoten gehoord.

Een getuige meldde even na 16.30 dat op de Middelharnisstraat in Rotterdam-Charlois een groep van vier mannen ruzie maakte met een andere man. Een van de mannen van het groepje zou daarbij een vuurwapen hebben getrokken en achter het slachtoffer aan hebben gerend.

Een uur na de melding konden vier mannen worden aangehouden. Getuigen zagen hoe de verdachten na het incident wegreden in een auto. Van die auto werd het kenteken achterhaald. Een zoektocht naar de auto en de inzittenden startte, waarbij ook de politiehelikopter werd ingezet.

Rond 17.30 werd de auto op de Randweg staande gehouden. Omdat de inzittenden mogelijk over een vuurwapen beschikten, werden zij door agenten met getrokken wapens uit de auto gepraat. De vier mannen zijn aangehouden. De auto is in beslag genomen voor verder onderzoek. Over de oorzaak van de ruzie is niets bekend.