Vier arrestaties na oprollen drugslabs in Amsterdam en Emmen

De politie heeft woensdag en donderdag twee drugslabs opgerold aan de Keizersgracht in Amsterdam en aan de Boslaan in Emmen. Er zijn in totaal vier verdachten aangehouden.

De politie kreeg donderdagmiddag een melding over de mogelijke aanwezigheid van drugs in een woning aan de Keizersgracht in het centrum van Amsterdam. De brandweer en explosievenexperts kwamen ter plaatse, maar de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hoefde niet in actie te komen.

Jerrycans

Bij de doorzoeking van de woning zijn jerrycans, vaten, drugs en spullen aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor het produceren van drugs. Om wat voor soort drugs het gaat, maakt deel uit van het onderzoek. Er zijn twee verdachten aangehouden in de woning. Hun betrokkenheid bij het drugslab wordt onderzocht.

Emmen

Een dag eerder werd bij een inval aan de Boslaan in Emmen ook een drugslab opgerold. De politie kwam het drugslab op het spoor tijdens een lopend onderzoek. Woensdagmiddag viel de politie het pand in de wijk Emmerschans binnen. Ter plaatse werden twee verdachten aangehouden: een 57-jarige man uit Emmen en een 58-jarige man uit Tilburg. Ze worden verdacht van de productie en voorbereidingshandelingen voor het produceren van synthetische drugs.

De aanwezige spullen zijn door de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie onderzocht, afgevoerd en vernietigd.