Vier arrestaties na schietpartij in Dordrecht, gewonde spoorloos

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

In Dordrecht zijn zaterdagavond vier verdachten aangehouden na een schietpartij. De schietpartij vond rond 23.20 plaats in de omgeving van de Piersonstraat en Galileïlaan vlakbij station Dordrecht Zuid. Volgens de politie zijn er sporen die er op wijzen dat iemand gewond moet zijn, maar op de plaats delict is geen slachtoffer gevonden. Er zou een groep onenigheid hebben gehad op straat.

De politie heeft al enkele getuigen gesproken die aangeven dat een groep ruzie had waarbij op een gegeven moment geschoten is. De groep is daarna weg gerend.

In de omgeving zijn vier personen aangehouden. Of zij daadwerkelijk betrokken waren bij het incident wordt nog onderzocht.

Agenten kregen ook een melding dat er geschoten zou zijn op de Bloys van Treslongstraat, anderhalve kilometer verderop, maar daar zijn vooralsnog geen aanwijzingen voor gevonden.

De politie roept getuigen op zich te melden.