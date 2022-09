Vier arrestaties na vondst drugslab in Limburgs dorp

Connect on Linked in

De politie heeft zondag bij een woonboerderij in het Limburgse dorp Maria Hoop (gemeente Echt-Susteren) een omvangrijk drugslab aangetroffen. In en rond de productielocatie zijn vier verdachten van 29 tot 51 jaar aangehouden. Het gaat vermoedelijk om een lab waar mdma (grondstof xtc) werd geproduceerd.

Het drugslab werd zondag al ontdekt en is inmiddels ontmanteld, maar het nieuws is pas vrijdag door de politie naar buiten gebracht.

Partij grondstoffen

De politie kwam het drugslab op het spoor door informatie waaruit bleek dat een partij grondstoffen vanuit Amsterdam onderweg zou zijn naar Limburg. Toen de politie poolshoogte nam, werd het omvangrijke lab ontdekt.

In het lab waren twee verdachten van 29 jaar aanwezig, mogelijk de laboranten met specialistische kennis van het chemische productieproces. Zij zijn beiden aangehouden, evenals de twee bewoners (een 42-jarige vrouw en een 51-jarige man) van de woonboerderij.

Voorgeleid

De twee 29-jarige verdachten zijn inmiddels voorgeleid aan een rechter-commissaris en blijven voorlopig vastzitten. De bewoners van de boerderij zijn inmiddels op vrije voeten maar blijven wel verdachte in het onderzoek. Verder onderzoek moet duidelijk maken wie voor welke feiten verantwoordelijk is. Aanhoudingen in een later stadium worden niet uitgesloten, aldus de politie.

Tijdens de actie doorzocht de politie op verschillende locaties bedrijfspanden en woningen. Het lab waar vermoedelijk mdma werd geproduceerd, bevond zich in een loods van de boerderij. Het lab is inmiddels ontmanteld door de dienst Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO). Daarnaast zijn er sporen veiliggesteld, spullen in beslag genomen en is de woning uitgebreid doorzocht.

Drugsafval

In juli werden in een bos in Maria Hoop 122 vaten met drugsafval gevonden. Het zou gaan om zo’n 2000 liter aan chemische stoffen. Ook in december 2018 werd in het dorp een grote hoeveelheid afval uit een drugslab aangetroffen. Het ging in totaal om 85 jerrycans met elk 25 liter chemisch afval.