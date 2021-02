Vier arrestaties na vondst speedlab in Neerkant (VIDEO)

Connect on Linked in

In Neerkant (gemeente Deurne) is donderdagmiddag een werkend amfetaminelab in een schuur aangetroffen. Vier mannen zijn aangehouden. De Landelijk Faciliteit Ontmantelen (LFO) is bezig met de ontmanteling van het drugslab.

Een arrestatieteam van de politie viel de schuur rond 15.00 binnen en trof een werkend speedlab aan. De drie mannen van 35, 42 en 47 jaar die aan het werk waren zijn aangehouden. Ze hadden geen vaste woon- of verblijfplaats. Later werd op het terrein nog een 65-jarige man aangehouden.

Vuurwapen in camper

De politie meldt dat het lab qua oppervlakte niet heel groot was, maar dat er wel grote ketels stonden waarin de speed werd geproduceerd. Deze waren goed voor 1.600 liter per stuk. Op het terrein troffen agenten nog schuren aan met daarin duizenden liters drugsafval. Ook werden twee gestolen auto’s en een gestolen camper aangetroffen die vermoedelijk werd gebruikt als slaapplaats. In de camper is een automatisch vuurwapen aangetroffen.

De Dienst Landelijk Recherche trof het lab aan na een lopend onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit. De verdachten worden vrijdag voor de rechter-commissaris in Den Bosch voorgeleid.