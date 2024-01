Vier arrestaties voor drugs in snoep

Connect on Linked in

De politie heeft op maandag 22 januari vier verdachten aangehouden in een drugsonderzoek. Het gaat om een 26-jarige vrouw en 31-jarige man uit Zwijndrecht, een 35-jarige man uit Diemen en een 44-jarige man uit Voorschoten. Zij worden verdacht van het produceren van en/of handelen in drugs. Dat meldt de politie vandaag in een persbericht.

(Beeld uit archief)

De politie zegt dat ‘enige tijd geleden’ een melding binnenkwam dat er in een woning in Zwijndrecht grote hoeveelheden snoepgoed met daarin (vermoedelijk) drugs verwerkt, werden opgeslagen. De politie startte hierop een onderzoek, waarin bewijsmateriaal werd verzameld.

Op 22 januari werden de 26-jarige vrouwelijke en 31-jarige mannelijke bewoner van de woning aangehouden. Er volgde een doorzoeking in de woning, waarbij er grote hoeveelheden snoepgoed met daarin vermoedelijk drugs werden aangetroffen. Dit snoepgoed is in beslag genomen en wordt getest door de forensische opsporing.

Wiettoppen

In hetzelfde onderzoek kwam ook een bedrijfspand in Nederhorst den Berg in beeld. Ook in dit pand heeft op 22 januari een doorzoeking plaatsgevonden. Hier werden grote hoeveelheden koekjes en snoepjes aangetroffen waarvan eveneens het vermoeden bestaat dat daarin drugs zitten, aldus de politie. Ook werden er wiettoppen aangetroffen. Hierop zijn een 35-jarige man uit Diemen en 44-jarige man uit Voorschoten aangehouden. Tijdens de doorzoeking in hun woningen werd eveneens dergelijk snoepgoed aangetroffen.

Hoeveel er precies is gevonden, zegt de politie niet. Ook wordt er geen melding gemaakt of het gaat om bijvoorbeeld snoep en koek met daarin THC, de werkzame stof in wiet en hasj.