Vier Colombianen gearresteerd met cocaïne en geld

In een woning aan de Jan van Duivenvoordestraat in Amsterdam Nieuw-West zijn dinsdag drie Colombiaanse mannen en een vrouw gearresteerd. Dat gebeurde nadat de politie de beschikking kreeg over ‘informatie’ dat er een verdachte situatie bij twee auto’s zou zijn.

Er zou een sporttas van de ene naar de andere auto worden overgedragen op de Jan van Duivenvoordestraat in Geuzenveld. Omdat de agenten dachten dat er sprake was van een transactie besloten ze rond 15.00 in te grijpen. Op grond van de Opiumwet en met toestemming van een bestuurder van één van de auto’s is vervolgens een woning doorzocht.

Een doorzoeking van dat huis resulteerde in de vondst van een kilo cocaïne, een kilo MDMA, een geldbedrag van zo’n 125.000 euro en een vuurwapen. Ook stuitten de agenten op een partij dure merkkleding, sieraden, verpakkingsmateriaal, voorgevouwen ponypacks en een geldtelmachine.

De aanhoudingen werden in en rond de woning gedaan. De verdachten zijn mannen van 24, 30 en 51 jaar oud – en een vrouw van 21 jaar. Het onderzoek loopt nog door.