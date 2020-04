Nu acht corona-patiënten in penitentiaire inrichtingen (UPDATE5)

Connect on Linked in

In het ziekenhuis in de PI Haaglanden in Scheveningen is een aparte afdeling ingericht voor gedetineerden die ziek zijn van het corona-virus. Er liggen op die corona-afdeling nu vier gedetineerden, aldus een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Op dit moment is in twee PI’s een corona-besmetting vastgesteld: zes op Schiphol en twee in Vught. Die zijn deels vervoerd naar het ziekenhuis in de PI Haaglanden.

(beeld DJI)

17 gedetineerden

In die afdeling van het JCvSZ (Justitieel Medisch Centrum voor Somatische Zorg) kunnen maximaal 17 gedetineerden met klachten worden behandeld. Ze zijn daar afgezonderd van de andere zieken in het JCvSZ. De afdeling telt zes zalen en twee EBI-cellen, die laatsten hebben camera-bewaking en een eigen luchtplaats. In het ziekenhuis zijn in het verleden vaker patiënten met ernstige en besmettelijke ziekten (zoals tbc, en besmetting met de ziekenhuisbacterie MRSA) behandeld.

Isolatie

Vorige week meldde de minister van Rechtsbescherming dat er acht gevallen van corona-besmetting in Nederlandse inrichtingen waren. In het Justitieel Complex Schiphol is bij zes gevangenen corona vastgesteld. Eén persoon is geïsoleerd omdat hij gezondheidsklachten heeft die passen bij een coronabesmetting, aldus Het Parool deze week. In Vught zijn twee gevallen bevestigd.

Deze cijfers gaan over penitentiaire inrichtingen maar niet over tbs-klinieken, waar ook enkele gevallen zijn gemeld.

In verschillende penitentiaire inrichtingen zijn mensen waarbij sprake is van een verdenking van een corona-besmetting in isolatie geplaatst, zoals in Grave. In totaal gaat dat om tien mensen, aldus DJI.