Vier gewonden bij schietpartij in Duisburg (VIDEO)

Bij een schietpartij in de Duitse stad Duisburg zijn woensdagavond vier mensen gewond geraakt. Op de drukke Hamborner Altmarkt werden talloze schoten gelost. Toen agenten ter plaatse kwamen sloegen veel van de betrokkenen op de vlucht. Er zouden vier mensen gewond zijn geraakt. De schoten vielen vanaf 20.40 en hielden minutenlang aan.

Hells Angels

Op het plein hadden zich verschillende groepen verzameld, volgens Duitse media waren er zowel leden van motorclubs als van clans met niet Duitse achtergrond aanwezig. De politie heeft 15 mensen in voorlopige hechtenis genomen. Sommige arrestanten zouden door de politie zijn geïdentificeerd als lid van een clan of een MC, mogelijk Hells Angels of een support club.

Ziekenhuizen

Het motief voor de ruzie is onduidelijk. Er zouden op het moment van de schietpartij zich rond de honderd mensen hebben verzameld. Twee gewonden zijn per ambulance naar ziekenhuizen gebracht, twee anderen zijn eerst gevlucht en hebben later zelf medische hulp gezocht, aldus de politie.