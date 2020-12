Vier jaar cel geëist tegen No Surrender-leden voor diefstal 75 bestelbussen

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag vier jaar cel geëist tegen drie voormalig leden van motorclub No Surrender, voor het op grote schaal stelen en strippen van bestelbussen. Het drietal wordt verdacht van witwassen, deelname aan een criminele organisatie en wapenbezit. Dat schrijft Omroep Friesland.

Onderdelen doorverkocht

De politie kwam het drietal op het spoor na een tip in oktober 2018 dat er in loodsen in Wijnjewoude en Noordwolde gestolen auto’s werden gestript, waarvan de onderdelen werden doorverkocht. Diezelfde maand leidde het trackingsysteem van een in Hoofddorp gestolen bestelbus ook naar Wijnjewoude, waar onderdelen van gestolen bestelauto’s werden gevonden. In totaal gaat het om ongeveer 75 gestolen bestelwagens.

‘Professionele organisatie’

Tijdens het onderzoek werden locaties in Steenwijk, Klazienaveen, Oosterwolde en Oldeberkoop doorzocht. Het drietal wordt naast witwassen en wapenbezit ook verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

De drie ex-leden van No Surrender ging volgens justitie heel professioneel te werk. De bestelauto’s werden wekelijks of soms zelfs dagelijks gestolen en meestal dezelfde dag nog gestript. De verkochte onderdelen brachten veel geld op.

Dekmantel

Het autobedrijf van de 40-jarige verdachte werd gebruikt als dekmantel voor de criminele activiteiten. Een 64-jarige verdachte huurde de loods waar de meeste gestolen auto’s en onderdelen werden gevonden. Een 27-jarige man beheerde de contacten met de autodieven en hielp daarnaast met het strippen en het vervoeren van de onderdelen en wrakken.

Drie ton schadeclaims

Gedupeerde autobezitters en verzekeraars hebben voor ruim 300.000 euro aan schadeclaims ingediend tegen de drie verdachten.

De mannen uit Noordwolde en Vledder krijgen wat het OM betreft allemaal dezelfde straf, omdat ze volgens de officier van justitie vergelijkbare strafbare feiten hebben gepleegd.