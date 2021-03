Vier jaar cel in heroïnezaak Emmen

Connect on Linked in

De rechtbank Zwolle heeft dinsdag vier mannen veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor het in het bezit hebben van 169 kilo heroïne in een loods in Emmen, in 2019. De verdachten zijn drie mannen van Turkse komaf uit Den Haag (van 41 jaar en 39 jaar) en Rotterdam (26 jaar) en een 46-jarige Iraniër uit Zwolle. Justitie eiste op 9 maart driemaal vijf jaar cel en een keer vier jaar.

Na een anonieme tip van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) deed de politie op 31 mei 2019 een inval gedaan in een loods in Emmen. Daarna zijn totaal zes verdachten aangehouden. Een paar waren in de loods bezig waren met het uithalen van heroïne uit marmeren tegels.

De marmeren tegels stonden op 18 pallets. In een groot deel van de tegels was een opening waar de drugs was ingestopt.

Diezelfde dag controleerde de politie een Volvo die uit de loods was gekomen. Die auto bleek een verborgen ruimte te hebben. Daarin zaten 15 gesealde pakketten met heroïne.