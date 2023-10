Vier jaar cel voor Feyenoord-hooligan wegens bedreigen Roze Kameraden

Connect on Linked in

De rechtbank in Rotterdam heeft donderdag de 30-jarige Feyenoord-hooligan Max V. veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan onder meer bedreigingen, groepsbelediging, discriminatie, het bekladden van panden, het opzettelijk teweegbrengen van een ontploffing, poging tot zware mishandeling en openlijke geweldpleging.

Leidende rol

Volgens de rechtbank had Max V. een ‘aansturende en leidende rol’ in een reeks gebeurtenissen. Zo bedacht hij spandoekteksten die bedreigend, discriminerend en kwetsend zijn voor de queergemeenschap, joden, burgemeester Aboutaleb van Rotterdam en zijn dochter. Deze spandoeken werden in mei 2022, vlak voor de Conference League-finale in Albanië tussen Feyenoord en AS Roma, in de Feyenoord-fanzone getoond. V. zorgde er voor dat hiervan foto’s werden gemaakt en deze verspreid werden via sociale media.

Vuurwerkbom

V. bedreigde ook Paul van Dorst, de oprichter van de Roze Kameraden, de LHBTI+ supportersvereniging van Feyenoord. Ook was hij betrokken bij het opdracht gegeven om een vuurwerkbom te plaatsen en teksten op de sportschool van Van Dorst te spuiten die bedreigend en discriminerend waren voor de queergemeenschap, en in het bijzonder voor de oprichters van de Roze Kameraden.

Woning beklad

Op vergelijkbare wijze heeft hij volgens de rechtbank de woning van een Rotterdamse wethouder laten bekladden met beledigende teksten. De aanleiding hiervoor was vermoedelijk omdat de wethouder zich in het politieke debat uitliet over het nemen van maatregelen tegen de Rotterdam Jongeren Kern (RJK), een groep jonge Feyenoord-hooligans.

Rellen

Daarnaast had Max V. een leidinggevende rol tijdens de heftige rellen tegen de politie en ME tijdens afgelopen Oud en Nieuw in ‘s-Gravendeel. Daar was overduidelijk sprake van een vooropgezet plan om de politie en ME in de val te lokken en hen fysieke schade toe te brengen, bijvoorbeeld door hen te bekogelen met zwaar vuurwerk. Uit de aangiften blijkt dat de politieagenten en ME’ers oprecht bang waren dat zij er niet zonder ernstig letsel vanaf zouden komen.

De rechtbank:

‘De teksten op de spandoeken, de sportschool en de woning vormen een ernstige inbreuk op de normen en waarden die in de Nederlandse samenleving hooggehouden worden. Discriminerende uitlatingen en bedreigingen en belediging van publieke figuren zijn onacceptabel en dienen streng bestraft te worden. Dat geldt ook voor het gebruik van geweld tegen de politie, zeker wanneer dit gepland wordt en een intensiteit heeft zoals hier het geval was.’

Forse celstraf

De rechtbank is van oordeel dat gezien de ernst van de feiten een forse gevangenisstraf op zijn plaats is. Het veroordeelt Max V. tot vier jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. Naast de gevangenisstraf moet V. zich houden aan een contactverbod met de oprichter van de Roze Kameraden en een locatieverbod voor de Kuip, beiden voor de duur van vijf jaar.

V. heeft een strafblad met flink wat voetbal gerelateerde delicten, zoals openlijke geweldpleging.