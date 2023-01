Vier jaar cel voor gewelddadige woningoverval in Brabants dorp

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft vrijdag een 19-jarige Rotterdammer veroordeeld tot vier jaar celstraf voor een gewapende woningoverval in Gemonde. Hij belde op 4 april 2021 samen met een onbekend gebleven medeverdachte aan bij de woning in het Noord-Brabantse dorp. De medeverdachte was vermomd als DHL-pakketbezorger.

Toen het slachtoffer de deur opendeed, sloegen de mannen haar met een vuurwapen tegen het hoofd, bedreigden haar en sleurden haar naar de slaapkamer op de bovenverdieping. Daar zette de toen 18-jarige Rotterdammer zijn vuurwapen tegen het hoofd van de vrouw, laadde het wapen door en dreigde haar neer te schieten als ze niet zou zeggen waar waardevolle spullen lagen.

Gekneveld

Daarna bond hij de polsen en de enkels van het slachtoffer bij elkaar met tape en plakte haar mond en ogen dicht. Ze werd uiteindelijk gedwongen om op de bank in de woonkamer te gaan liggen en zou worden neergeschoten als ze weg zou gaan. Er werd ook gedreigd dat haar vader zou worden neergeschoten als hij thuiskwam. De verdachten gingen er vandoor met sieraden, een contant geldbedrag, een laptop, een PlayStation, tassen, kleding en flessen parfum.

De vrouw is nog altijd getraumatiseerd. Ze durft sinds de gewelddadige woningoverval niet meer alleen thuis te blijven, voelt zich onveilig op straat en mijdt sociale contacten.

Ondergeschikte maar belangrijke rol

Volgens de rechtbank had de Rotterdamse verdachte een ondergeschikte en kleinere rol dan die van zijn nog voortvluchtige medeverdachte. De ander gaf hem instructies en gebruikte fysiek geweld. Toch had ook de Rotterdammer volgens de rechtbank een belangrijke rol. Hij bleef namelijk bij het slachtoffer in de slaapkamer, bedreigde haar en bond haar polsen en enkels vast en plakte haar mond en ogen dicht. De verdachte zocht ook zelf naar spullen en nam deze mee.

Volwassenenstrafrecht

Volgens de verdediging zou vanwege de jonge leeftijd van de verdachte het jeugdstrafrecht toegepast moeten worden, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. De verdachte was 18 jaar oud ten tijde van het plegen van de bewezenverklaarde feiten en dus meerderjarig. Uitgangspunt is dan toepassing van het volwassenenstrafrecht.

Ook de reclassering gaf advies om om het volwassenenstrafrecht toe te passen. Ondanks dat de verdachte geen langdurige justitiële voorgeschiedenis heeft, kwam hij de afgelopen jaren meermaals in aanraking met justitie. Daarnaast zijn er vermoedens dat hij zich binnen een crimineel milieu bevindt.

Ernst delict

De officier van justitie eiste een deels voorwaardelijke celstraf van vier jaar vanwege diefstal met geweld en afpersing. De rechtbank legt echter een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf op, gelet op de ernst van het delict en de rol van de verdachte daarin. Ook moet de verdachte een schadevergoeding van 12.710 euro betalen aan het slachtoffer.